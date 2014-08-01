Во 2 сезоне 20 серии сериала «Гравити Фолз» единственным безопасным местом в городе остается «Хижина чудес». Стэн предоставляет убежище десяткам монстров, вырвавшимся на свободу. Диппер и Мэйбл готовятся к решающей схватке с Биллом Шифром.
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail