Во 2 сезоне 16 серии сериала «Гравити Фолз» дядюшка Стэн решает провести выходные с детьми. Он берет Мэйбл и Диппера в путешествие по другим «ловушкам для туристов», рассчитывая подорвать бизнес конкурентов. Однако избежать беды Пайнсам не удается.
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