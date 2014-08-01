Во 2 сезоне 3 серии сериала «Гравити Фолз» наступает день турнира по мини-гольфу. Между Пасификой и Мэйбл разворачивается очная дуэль. Игра выходит из-под контроля, когда в заведении обнаруживается карликовый народ лилигольферов.
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