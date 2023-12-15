Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом, детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет.
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузыТелевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.