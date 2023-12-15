Меню
Сериал «Благие знамения» продлен на третий и финальный сезон
Сериал «Благие знамения» продлен на третий и финальный сезон Нил Гейман очень рад довести до конца историю, придуманную им вместе с Терри Пратчеттом.
15 декабря 2023 11:14
Сериал «Благие знамения» будет продлен на третий сезон
Сериал «Благие знамения» будет продлен на третий сезон При этом проект покидает один из шоураннеров.
24 октября 2023 15:27
Нил Гейман ответил, ждать ли третий сезон «Благих знамений»
Нил Гейман ответил, ждать ли третий сезон «Благих знамений» По словам писателя, возможность появления продолжения целиком зависит от исхода забастовки голливудских сценаристов.
31 июля 2023 17:20
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
29 июля 2023 03:30
Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка» На этой неделе стриминги предлагают спасти особенную девушку от злых чародеев, запустить бизнес плюшевых игрушек, выполнить опасную миссию вместе с Джеки Чаном и справиться с травмой прошлого.
28 июля 2023 10:52
Новый сезон «Благих знамений» достиг 94% на Rotten Tomatoes
Новый сезон «Благих знамений» достиг 94% на Rotten Tomatoes Зарубежные критики в восторге от продолжения.
27 июля 2023 15:06
Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения»
Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения» Стриминговый сервис опубликовал нарезку в преддверии выхода новых эпизодов шоу.
26 июля 2023 12:18
Майкл Шин и Дэвид Теннант сводят вместе Рай и Ад в трейлере второго сезона «Благих знамений»
Майкл Шин и Дэвид Теннант сводят вместе Рай и Ад в трейлере второго сезона «Благих знамений» Продолжение шоу о харизматичном дуэте ангела и демона, спасающем мир, выйдет в следующем месяце.
8 июня 2023 10:32
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны. 
30 мая 2023 13:00
Стала известна дата выхода второго сезона «Благих знамений»
Стала известна дата выхода второго сезона «Благих знамений» Анонс новых серий сделан в виде музыкальной пародии.
11 мая 2023 14:43
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом, детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет. 
11 мая 2023 12:00
Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло
Свет сильнее тьмы: 6 сериалов о том, как добро побеждает зло Шоу, в которых разрушаются козни темных сил. 
21 ноября 2022 12:00
Второй сезон «Благих знамений» обрел дату премьеры и подборку фото с новыми персонажами
Второй сезон «Благих знамений» обрел дату премьеры и подборку фото с новыми персонажами Также появился постер.
10 октября 2022 15:09
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
8 апреля 2022 18:59
Завершились съемки второго сезона «Благих знамений»
Завершились съемки второго сезона «Благих знамений» Работа над продолжением велась с прошлой осени.
3 марта 2022 14:18
Объявлен актерский состав второго сезона «Благих знамений»
Объявлен актерский состав второго сезона «Благих знамений» Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд в новых эпизодах не вернутся.
27 января 2022 12:29
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы Телевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.
4 ноября 2021 16:51
Нил Гейман поделился первыми фото со съемок второго сезона «Благих знамений»
Нил Гейман поделился первыми фото со съемок второго сезона «Благих знамений» Майкл Шин и Дэвид Теннант вернулись к образам сдружившихся ангела и демона.
3 ноября 2021 12:53
Нил Гейман сообщил о начале производства второго сезона «Благих знамений»
Нил Гейман сообщил о начале производства второго сезона «Благих знамений» К своим ролям вернулись Майкл Шин и Дэвид Теннант.
19 октября 2021 11:18
