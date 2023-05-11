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Стала известна дата выхода второго сезона «Благих знамений»

11 мая 2023 14:43
Стала известна дата выхода второго сезона «Благих знамений»

Анонс новых серий сделан в виде музыкальной пародии.

Стриминговый сервис Prime Video и YouTube-канал The Hillywood Show объявили дату премьеры второго сезона фэнтезийной комедии «Благие знамения», основной на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Канал The Hillywood Show, ведущими которого выступают сестры Хилли и Ханна Хинди, занимается созданием музыкальных пародий на популярные голливудские франшизы, такие как «Властелин колец», «Гарри Поттер» и «Сумерки». Вчера, 10 мая, на нем появилось новое видео, пародирующее первый сезон «Благих знамений». В конце ролика на экране появляется надпись, согласно которой новые серии шоу дебютируют на Prime Video 28 июля. Данный анонс состоялся в 33-ю годовщину первой публикации оригинальной книги.

Главные роли во втором сезоне исполнят Майкл Шин («Особые отношения»), Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик»), Дерек Джекоби («Песочный человек») и Миранда Ричардсон («Бараны»).

Сериал повествует об ангеле Азирафаэле (Шин) и демоне Кроули (Теннант), которые были посланы на Землю, чтобы склонять смертных к добру и злу соответственно. Много веков они жили среди людей и постепенно привязались к их обществу и культуре. Однажды герои узнают, что Небеса и Ад решили сойтись в смертельной схватке и устроить библейский Апокалипсис, который не оставит человечеству ни единого шанса на выживание вне зависимости от исхода битвы. Тогда ангел и демон решают объединить силы, чтобы обмануть судьбу и спасти мир.

В новых сериях дуэт возвращаются к своей размеренной жизни среди смертных в лондонском Сохо, но их покой оказывается неожиданно прерван посланником, который раскрывает им удивительную тайну.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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