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Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения»

26 июля 2023 12:18
Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения»

Стриминговый сервис опубликовал нарезку в преддверии выхода новых эпизодов шоу.

Стриминговый сервис Prime Video поделился нарезкой лучших моментов первого сезона сериала «Благие знамения», основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Шоу повествует об ангеле Азирафеле (Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант), которые были посланы на Землю, чтобы склонять человечество к добру и злу соответственно. Герои неустанно сражаются друг с другом на протяжении многих, но со временем осознают тщетность своих усилий и перестают вмешиваться в жизни людей. Они начинают наслаждаться спокойной жизнью, периодически отправляя начальству фальшивые отчеты о своих «невероятных» успехах. Но однажды их покой оказывается нарушен: ангел и демон получают задание найти Антихриста, которому суждено определить исход будущей войны между Небесами и Адом. Вне зависимости от того, кому достанется победа в предстоящем противостоянии, Земля, так полюбившаяся Азирафелю и Кроули, будет разрушена. Герои решают не допустить конфликта и отправляются в эпическое приключение, чтобы предотвратить Апокалипсис.

В новый ролик вошли такие известные сцены, как проезд Кроули через огненное кольцо, встреча Азирафеля с начальством с Небес, появление Сатаны, и другие эпизоды. Режиссером первого сезона выступил Дуглас Маккиннон, который также является постановщиком будущего второго сезона шоу.

Новые серии «Благих знамений» выйдут на экраны уже послезавтра, 28 июля.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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