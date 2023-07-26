Amazon Prime напомнил о лучших моментах первого сезона «Благие знамения»

Стриминговый сервис Prime Video поделился нарезкой лучших моментов первого сезона сериала «Благие знамения», основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Шоу повествует об ангеле Азирафеле (Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант), которые были посланы на Землю, чтобы склонять человечество к добру и злу соответственно. Герои неустанно сражаются друг с другом на протяжении многих, но со временем осознают тщетность своих усилий и перестают вмешиваться в жизни людей. Они начинают наслаждаться спокойной жизнью, периодически отправляя начальству фальшивые отчеты о своих «невероятных» успехах. Но однажды их покой оказывается нарушен: ангел и демон получают задание найти Антихриста, которому суждено определить исход будущей войны между Небесами и Адом. Вне зависимости от того, кому достанется победа в предстоящем противостоянии, Земля, так полюбившаяся Азирафелю и Кроули, будет разрушена. Герои решают не допустить конфликта и отправляются в эпическое приключение, чтобы предотвратить Апокалипсис.

В новый ролик вошли такие известные сцены, как проезд Кроули через огненное кольцо, встреча Азирафеля с начальством с Небес, появление Сатаны, и другие эпизоды. Режиссером первого сезона выступил Дуглас Маккиннон, который также является постановщиком будущего второго сезона шоу.