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Киноафиша Новости Нил Гейман ответил, ждать ли третий сезон «Благих знамений»

Нил Гейман ответил, ждать ли третий сезон «Благих знамений»

31 июля 2023 17:20
Нил Гейман ответил, ждать ли третий сезон «Благих знамений»

По словам писателя, возможность появления продолжения целиком зависит от исхода забастовки голливудских сценаристов.

Нил Гейман поделился информацией о возможности появления третьего сезона сериала «Благие знамения». Писатель опубликовал новый пост в своих социальных сетях, где сообщил, что создатели шоу планировали приступить к работе над новыми сериями, но этому помешала забастовка голливудских актеров и сценаристов:

«Третий сезон запланирован. Если бы не забастовка, я бы писал сценарий к нему прямо сейчас. У вас есть три способа приблизить выход третьего сезона «Благих знамений»: 1) посмотреть второй сезон; 2) уговорить своих знакомых, не смотревших сериал, начать его смотреть; 3) побудить голливудские студии начать переговоры с Гильдией сценаристов».

Также Гейман подчеркнул, что продолжит принимать участие в акции протеста, поскольку студия Amazon, занимающаяся разработкой «Благих знамений», является одной из компаний, против которых направлена забастовка.

Все серии второго сезона «Благих знамений» вышли на стриминговом сервисе Amazon Prime в прошлую пятницу, 28 июля, и получили крайне положительные отзывы. Их средний балл одобрения от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 87%. Широкая аудитория оценила новую часть шоу в 98%.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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