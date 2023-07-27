Новый сезон «Благих знамений» достиг 94% на Rotten Tomatoes

Второй сезон «Благих знамений» будет доступен на Amazon Prime Video буквально завтра (28 июля), поэтому в сети уже появились первые отзывы зарубежной прессы. Персонажи, созданные покойным Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом, по-прежнему радуют журналистов. На агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения свежей телеглавы юмористического фэнтези сейчас составляет впечатляющие 94%.

В обзорах, разумеется, хвалят центральных звезд в исполнении Дэвида Теннанта и Майкла Шина, которые за счет неожиданных поворотов сюжета только укрепили свою экранную химию. В стартовом сезоне были освещены все основные события литературного первоисточника, поэтому новый частично создавался на основе идей для так и не состоявшегося книжного сиквела, но это не помешало творческой команде в полной мере сохранить дух предшественника. Ниже приведены выдержки из обзоров СМИ:

Хелен О'Хара, Empire:

Иногда все выглядит крайне агрессивно и причудливо, а порой чрезмерно мило, но тут собрано слишком много актерских талантов, чтобы сериал не радовал. Приключения Кроули и Азирафеля остаются изюминкой.

Альберто Карлос, Espinof:

И снова Дэвид Теннант с Майклом Шином оказываются в своей стихии и развлекаются со всем, что преподносит им сценарий.

Джулия Глассман, The Mary Sue:

Возвращение в мир Азирафеля и Кроули напоминает встречу старых друзей. Каждая секунда, которую вы проводите с ними, доставляет неповторимое удовольствие, а каждая передряга, в которую они попадают, вызывает искренний смех в голос.

Тесса Смит, Mama's Geeky:

Углубленный взгляд на то, как демон и ангел стали друзьями... Даже больше, чем друзьями. На этот раз, в основе не использовался исходный материал, но сериал по-прежнему работает.

Джин Хенеган, Pop Culture Maniacs:

По сути, второй сезон «Благих знамений» — это просто предлог для Дэвида Теннанта и Майкла Шина, чтобы по-дружески по подшучивать друг над другом и порадовать аудиторию своей замечательной химией в течение еще одной телеглавы.

Второй сезон, как и первый, состоит из шести эпизодов.