В 1 сезоне 6 серии сериала «Бог меня зафрендил», добавив в друзья водителя, Майлз решает проблему мужчины, который не желает выдавать дочь за человека другой веры. Также Майлз идет обучаться маркетингу, чтобы суметь продвинуть свой подкаст.