В 1 сезоне 9 серии сериала «Бог меня зафрендил» ребята сотрудничают с частным детективом в поисках известного шахматиста, который пропал 10 лет назад после обидного проигрыша в важнейшем шахматном турнире.
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