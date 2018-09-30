В 1 сезоне 4 серии сериала «Бог меня зафрендил», следуя указаниям с аккаунта Бога, ребята идут в планетарий и знакомятся с женщиной, которая разыскивает любовь всей ее жизни. Ракеш и Джайа изучают гид.тур в поисках зацепок об аккаунте Бога.