В 1 сезоне 2 серии сериала «Бог меня зафрендил» от известной радиостанции Майлзу приходит предложение о трансляции его личной передачи. А из аккаунта Бога приходит предложение добавить в друзья мать-одиночку. Кара строит отношения с мамой.
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