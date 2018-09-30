В 1 сезоне 2 серии сериала «Бог меня зафрендил» от известной радиостанции Майлзу приходит предложение о трансляции его личной передачи. А из аккаунта Бога приходит предложение добавить в друзья мать-одиночку. Кара строит отношения с мамой.