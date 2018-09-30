В 1 сезоне 11 серии сериала «Бог меня зафрендил» агенту Бога Майлзу стало не до шуток, ведь Бог отправляет ему в друзья человека, из-за которого произошла авария, погубившая маму Майлза. Ракеш и Кара помогают Майлзу пережить тяжелый этап.
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