В 1 сезоне 11 серии сериала «Бог меня зафрендил» агенту Бога Майлзу стало не до шуток, ведь Бог отправляет ему в друзья человека, из-за которого произошла авария, погубившая маму Майлза. Ракеш и Кара помогают Майлзу пережить тяжелый этап.