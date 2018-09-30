В 1 сезоне 3 серии сериала «Бог меня зафрендил», когда ребята исследуют фуру с едой, которую лайкнул Бог, Майлз теряет бумажник. Когда с аккаунта Бога приходит предложение дружбы с частным сыщиком, Майлз понимает, что он замешан в краже.
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