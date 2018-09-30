В 1 сезоне 1 серии сериала «Бог меня зафрендил» атеист по природе, Майлз, ведет свой подкаст. Но все меняется в один день, когда к нему в друзья на Фейсбуке стучится Бог. Теперь Майлз должен менять жизни людей вокруг.