В 1 сезоне 16 серии сериала «Бог меня зафрендил» Майлз на этот раз должен помочь сушефу Софии, которая мечтает открыть свой ресторан. Майлз и Али переживают из-за того, что преподобного Артура сменяет Карвер. Ракеш сходится с Саймоном Хейсом.
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