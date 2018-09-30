В 1 сезоне 16 серии сериала «Бог меня зафрендил» Майлз на этот раз должен помочь сушефу Софии, которая мечтает открыть свой ресторан. Майлз и Али переживают из-за того, что преподобного Артура сменяет Карвер. Ракеш сходится с Саймоном Хейсом.