В 1 сезоне 8 серии сериала «Бог меня зафрендил» с учетной записи Всевышнего Майлзу приходит совет добавить человека, который уже 6 месяцев как умер. Кара вместе с Ракешем исследуют его прошлое, чтобы выяснить, кому требуется помощь.
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