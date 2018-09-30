В 1 сезоне 8 серии сериала «Бог меня зафрендил» с учетной записи Всевышнего Майлзу приходит совет добавить человека, который уже 6 месяцев как умер. Кара вместе с Ракешем исследуют его прошлое, чтобы выяснить, кому требуется помощь.