В 1 сезоне 13 серии сериала «Бог меня зафрендил» агент Бога Майлз в недоумении: со странички Бога ему пришло сразу 76 предложений дружбы. Пока в квартире Али ремонт, она съезжается с Майлзом. Ракешу приходят интересные новости с работы.