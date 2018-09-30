В 1 сезоне 12 серии сериала «Бог меня зафрендил» следующим другом Майлза становится человек, которого в детстве подбросили в церковь. Клиа раскрывает тайны о Чейзе и хакере Фальконе, который может быть связан с аккаунтом Бога.