В 1 сезоне 12 серии сериала «Бог меня зафрендил» следующим другом Майлза становится человек, которого в детстве подбросили в церковь. Клиа раскрывает тайны о Чейзе и хакере Фальконе, который может быть связан с аккаунтом Бога.
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