В 1 сезоне 20 серии сериала «Бог меня зафрендил» ребята лицом к лицу встречаются с Генри Чейзом, которого было невозможно поймать. А с учетной записи Бога приходит сообщение, в котором содержится настоящее имя Саймона Хейса.
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