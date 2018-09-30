В 1 сезоне 20 серии сериала «Бог меня зафрендил» ребята лицом к лицу встречаются с Генри Чейзом, которого было невозможно поймать. А с учетной записи Бога приходит сообщение, в котором содержится настоящее имя Саймона Хейса.