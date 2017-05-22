В 1 сезоне 4 серии сериала «Прорвёмся» после матча бывший спортсмен окончательно решает вернуться в мир боевых искусств. Э Ра делает неуверенные шаги на пути к заветной мечте детства, а Чжу Ман ссорится с девушкой из-за работы.
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