В 1 сезоне 6 серии сериала «Прорвёмся» на семейном мероприятии старшей сестры Чжу Ман вступается за Соль Хи, которая выполняет всю работу. Э Ра готовится к собеседованию, а Дон Ман проясняет свои чувства с бывшей девушкой, Пак Хе Ран.
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