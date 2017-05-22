В 1 сезоне 8 серии сериала «Прорвёмся» Соль Хи решает рассказать коллегам об отношениях с Чжу Маном, однако всё проходит не по плану. Э Ра и Дон Ман продолжают бороться за свои мечты и избегают друг друга из-за неловкости.
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