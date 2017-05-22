В 1 сезоне 13 серии сериала «Прорвёмся» Чжу Ман тяжело переживает расставание с Соль Хи. Дон Ман готовится к встрече на ринге с заклятым врагом из прошлого. Э Ра пытается помешать парню участвовать в соревнованиях, потому что боится за его жизнь.