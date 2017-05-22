В 1 сезоне 12 серии сериала «Прорвёмся» Чжу Ман вынужден помочь коллеге поздней ночью. По примеру друзей Соль Хи вспоминает о своих мечтах и решает расстаться с парнем. Дон Ман начинает беспокоиться за отца из-за его странного поведения.
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