В 1 сезоне 16 серии сериала «Прорвёмся» четверо лучших друзей решают, каким бы хотели видеть свою жизнь в будущем. Соль Хи радуется успехам её нового бизнеса, а Дон Ман в день матча-реванша задаёт Э Ра вопрос, который меняет их жизнь.
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