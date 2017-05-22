В 1 сезоне 16 серии сериала «Прорвёмся» четверо лучших друзей решают, каким бы хотели видеть свою жизнь в будущем. Соль Хи радуется успехам её нового бизнеса, а Дон Ман в день матча-реванша задаёт Э Ра вопрос, который меняет их жизнь.