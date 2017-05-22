В 1 сезоне 14 серии сериала «Прорвёмся» Э Ра приходится выбирать между мечтой стать диктором новостей и работой ведущей на ринге. Чжу Ман пытается вернуть возлюбленную, а Дон Ман готовится к бою с бывшим соперником по тхэквондо Ким Так Су.
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