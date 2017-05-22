В 1 сезоне 10 серии сериала «Прорвёмся» Хе Ран надеется вернуть бывшего парня после развода. Э Ра и Дон Ман пытаются вспомнить, что произошло между ними ночью после фестиваля, а Соль Хи и Чжу Ман отправляются навестить её родителей.
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