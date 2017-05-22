В 1 сезоне 3 серии сериала «Прорвёмся» Э Ра надеется стать диктором торгового центра, в котором работает на ресепшене. Дон Ман решает тоже следовать мечте по примеру лучшей подруги, а Соль Хи переживает, что новой сотруднице интересен Чжу Ман.
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