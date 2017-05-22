В 1 сезоне 7 серии сериала «Прорвёмся» из-за жертв бывшего тренера Дон Ман чувствует себя виноватым. Э Ра решает дать второй шанс своим отношениям с Му Бином, однако через некоторое время выясняет шокирующую правду о бойфренде.
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