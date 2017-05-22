В 1 сезоне 15 серии сериала «Прорвёмся» из-за серьёзной травмы в последнем мачте Дон Ман вынужден выбирать между мечтой жизни и отношениями с Э Ра. Чжу Ман не может забыть Соль Хи и просит девушку дать ему второй шанс.
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