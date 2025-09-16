Меню
Новости о сериале «Эйфория»

Новости о сериале «Эйфория» Вся информация о сериале
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
16 сентября 2025 15:20
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Хороший вкус — это не только врожденное чувство стиля, но и навык, который можно развить, как можно чаще соприкасаясь с прекрасным. Рассказываем о сериалах, в которых костюмы становятся полноценным героем, отражают внутренний мир персонажей и лучше всяких слов рассказывают об эпохе, в которой происходит действие.
22 июля 2025 11:24
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива» Об этом поведала топ-менеджер Франческа Орси.
13 февраля 2025 14:59
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов Зрителям придется набраться терпения.
3 ноября 2023 16:20
Создатель «Эйфории» назвал третий сезон «нуаром» и намекнул на дальнейшую судьбу Ру В предстоящих сериях героиня Зендеи погрузится в коррумпированный мир.
24 августа 2023 15:58
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.  
8 августа 2023 12:29
Сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd стартовал хуже «Эйфории» Сериал не превзошел достижений своего предшественника, но сравнялся с другими крупными проектами HBO.
6 июня 2023 15:22
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории» На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.  
2 июня 2023 15:00
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир» Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах. 
1 июня 2023 12:00
Третий сезон «Эйфории» выйдет не ранее 2025 года Большая задержка в производстве шоу вызвана забастовкой Гильдии сценаристов Америки.
29 мая 2023 12:46
«Золотой век телесериалов»: Зак Снайдер в восторге от «Эйфории» и «Игры в кальмара» По словам режиссера, он не сразу поверил, что такие шоу возможны на телевидении.
21 апреля 2023 13:53
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Новое шоу от Netflix, которому прочат все статуэтки «Эмми».
10 апреля 2023 17:35
Зендея заключила новый контракт с HBO, став одной из самых высокооплачиваемых актрис на ТВ Актриса будет получать $1 млн за одну серию «Эйфории».
28 февраля 2023 12:33
Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу» Исход этой премии считается наиболее точным показателем того, как развернется гонка за «Оскар».
20 февраля 2023 15:02
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
20 января 2023 12:00
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают Делимся секретами ухода актрис и моделей и косметикой, которая помогает при воспалениях и покраснениях.
19 января 2023 18:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
2 января 2023 12:00
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
29 декабря 2022 12:47
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана От шахмат из «Гарри Поттера» до карт Таро со «Сверхъестественным».  
16 декабря 2022 12:00
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года Лидирующие позиции заняли «Бэтмен» и «Очень странные дела».
14 декабря 2022 14:08
В разработку запущена немецкая версия сериала «Эйфория» Сценарий к ремейку популярного израильского шоу пишут авторы «СКАМ Германия».
25 ноября 2022 13:56
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов В подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
11 ноября 2022 13:15
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Выдаем секреты голливудских красавчиков, которые не могут устоять перед чарами своих партнерш по съемкам.
11 октября 2022 12:00
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
1 октября 2022 17:00
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров Если вы уверены, что всенародная любовь достается только выходцам из Голливуда, взгляните на этих новозеландских актеров!
28 сентября 2022 12:00
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Даже самые яркие звезды начинали с малого.  
16 сентября 2022 12:00
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Одержимость кинематографистов временем понятна и естественна, ведь они, в отличие от реальной жизни, могут манипулировать им как хотят.
29 августа 2022 17:00
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели На этой неделе до стримингов добрались целых две крупных кинопремьеры, отлично показавшие себя в прокате. Кроме этого, в каталогах сервисов драма о Майке Тайсоне, неклассическая история девушки в беде и Сильвестр Сталлоне  в амплуа супергероя.
26 августа 2022 10:00
Барби Феррейра покидает сериал «Эйфория» Ранее возникли слухи, что актриса не ладит с создателем шоу.
25 августа 2022 13:27
Видео: Зендея смеется и веселится в подборке неудачных дублей со съемок «Эйфории» Пародии на «Горбатую гору» и «Призрака» удались.
18 августа 2022 15:03
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
20 июля 2022 12:46
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир» Новое шоу от создателя «Эйфории».
19 июля 2022 13:59
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь? Душевные «Бесстыжие», драматичная «Эйфория» или страстная «Элита»? Узнай, в какой популярный сериальный каст ты бы мог отлично вписаться.
12 апреля 2022 12:55
Как найти актёров сериала «Эйфория» в инстаграм? Киноафиша делится инстаграм-аккаунтами звезд сериала «Эйфория» и знакомит с краткой биографией их персонажей.
1 марта 2022 20:16
«Эйфорию» могут запретить в РФ? Разбираемся в ситуации 13 января Роскомнадзор рекомендовал стримингам проверить свой контент на предмет содержания в нем информации о способах употребления и изготовления наркотических средств. Что интересно, за несколько дней до этого вышел новый сезон «Эйфории» — откровенного сериала о жизни современных подростков, описывающий в том числе и наркозависимость. Киноафиша пытается разобраться, насколько вероятен запрет показа сериала и почему.
1 марта 2022 19:08
Что случилось с Эшем в финале «Эйфории»? Киноафиша разбирает сюжетную арку Эша из «Эйфории». Мы обязаны вас предупредить, что в тексте содержатся спойлеры. Если вы еще не посмотрели последнюю серию, то советуем воздержаться от чтения!
1 марта 2022 17:49
Что означает концовка «Эйфории»: все знаменательные события финальной серии Киноафиша освещает самые главные моменты финала второго сезона «Эйфории», а также делает предположения о дальнейшем будущем главных героев. Спойлеров будет много!
1 марта 2022 17:31
«Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO, уступая только «Игре престолов» Средняя общая аудитория одного эпизода второго сезона шоу составила примерно 16,3 млн зрителей.
1 марта 2022 16:15
«Эйфория» стала самым обсуждаемым сериалом десятилетия в Twitter Начиная с 2020-го было опубликовано более 30 млн твитов с тегом шоу.
28 февраля 2022 14:49
Феско и Пепельница: за что мы полюбили наркодилеров из «Эйфории»? Максимально подробно рассказываем о самых необычных персонажах второго сезона «Эйфории» – Феско и Пепельнице.
25 февраля 2022 17:06
Зендея ответила на претензии к «Эйфории» со стороны Программы обучения сопротивлению наркотикам По словам актрисы, зрители нашли ее изображение зависимости правдивым. 
8 февраля 2022 12:08
HBO продлил сериал «Эйфория» на третий сезон Учитывая успех шоу, это было ожидаемо.
7 февраля 2022 10:05
Аудитория второго сезона «Эйфории» увеличилась почти на 100% по сравнению с дебютным сезоном Немалую долю дополнительной аудитории принес сериалу потоковый сервис HBO Max.
2 февраля 2022 16:03
Психологи объяснили, почему сериалы «Эйфория» и «Шершни» столь популярны Они помогают зрителям справиться с собственными эмоциональными проблемами. 
28 января 2022 14:47
Сериалы, похожие на «Эйфорию»: от «13 причин почему» до «Полового воспитания» Мы составили для вас список из 15 сериалов наподобие «Эйфории», от драматических и откровенных до легких и комедийных, каждый из которых рассказывает о том, что юность – это непросто.
27 января 2022 18:22
Неприятности не навсегда: 7 важных цитат из первого сезона «Эйфории» Пока второй сезон «Эйфории» только набирает обороты, редакция Киноафиши решила вспомнить самые важные цитаты из предыдущих эпизодов сериала.
23 января 2022 11:20
Актеры сериала «Эйфория»: как изменилась их карьера ко второму сезону? Из нашей статьи вы узнаете, в каких еще фильмах и сериалах можно увидеть талантливых актеров «Эйфории».  
21 января 2022 12:30
Второй сезон «Эйфории»: 5 причин, почему его нужно посмотреть 10 января на платформе «Амедиатека» начался показ нового сезона сериала «Эйфория», молодежного хита, переосмысляющего проблемы «зумеров» на примере архетипических образов подростков из кино и телевидения. Киноафиша объясняет, почему второй сезон определенно заслуживает вашего внимания.
17 января 2022 19:39
Вторая половинка из «Эйфории»: С кем из героев сериала вы пойдете на свидание? Специально для всех поклонников «Эйфории» портал Киноафиша составил тест, который позволит узнать, кто из персонажей сериала подходит вам больше всего.
14 января 2022 12:38
Премьера второго сезона «Эйфории» привлекла рекордную для HBO Max аудиторию В какой-то момент из-за наплыва зрителей в работе сервиса даже произошел сбой. 
11 января 2022 15:09
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
29 декабря 2021 13:12
«Запомни это чувство»: HBO показал постер второго сезона «Эйфории» До премьеры продолжения шоу с Зендеей осталось менее двух недель.
28 декабря 2021 17:08
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года Стрим-сервис готовится к конкурентной борьбе в стриминговых войнах.
23 декабря 2021 10:50
Зендея переживает любовь, утрату и зависимость в трейлере второго сезона «Эйфории» Хит HBO возвращается на экраны 9 января.
21 декабря 2021 09:57
Том Холланд хотел бы получить камео в сериале «Эйфория», Зендея обещает помочь Он утверждает, что побывал на съемочной площадке шоу уже 30 раз. 
20 декабря 2021 10:47
Холли Берри уверена, что Зендею ждет большое будущее в Голливуде Она восхищена талантом коллеги. 
20 декабря 2021 10:28
Второй сезон «Эйфории» получил первый трейлер и дату премьеры Новые эпизоды выйдут уже в начале следующего года. 
24 ноября 2021 10:24
HBO Max показал первые фрагменты из «Миротворца», перезапуска «Секса в большом городе» и других предстоящих шоу В трейлере сервис собрал самые ожидаемые новинки.
20 сентября 2021 15:25
Шоураннер «Эйфории» утверждает, что второй сезон сериала будет жестоким Это смелое заявление с учетом того, что произошло с героями ранее.
8 сентября 2021 11:23
Как за каменной стеной: 5 настоящих мужчин из мира кино В этом году мы решили обойтись без экскурсов в историю Дня защитника Отечества и его военные истоки и составили список наших киногероев 2020 года, чьи стойкость, выносливость и эмпатия дают нам повод говорить о них как о настоящих мужчинах.
20 февраля 2021 14:49
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
11 декабря 2020 13:57
