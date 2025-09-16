Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкусаХороший вкус — это не только врожденное чувство стиля, но и навык, который можно развить, как можно чаще соприкасаясь с прекрасным. Рассказываем о сериалах, в которых костюмы становятся полноценным героем, отражают внутренний мир персонажей и лучше всяких слов рассказывают об эпохе, в которой происходит действие.
Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестовЗабастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериаловВ подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBOПростая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
«Эйфорию» могут запретить в РФ? Разбираемся в ситуации13 января Роскомнадзор рекомендовал стримингам проверить свой контент на предмет содержания в нем информации о способах употребления и изготовления наркотических средств. Что интересно, за несколько дней до этого вышел новый сезон «Эйфории» — откровенного сериала о жизни современных подростков, описывающий в том числе и наркозависимость. Киноафиша пытается разобраться, насколько вероятен запрет показа сериала и почему.
Что случилось с Эшем в финале «Эйфории»?Киноафиша разбирает сюжетную арку Эша из «Эйфории». Мы обязаны вас предупредить, что в тексте содержатся спойлеры. Если вы еще не посмотрели последнюю серию, то советуем воздержаться от чтения!
Второй сезон «Эйфории»: 5 причин, почему его нужно посмотреть10 января на платформе «Амедиатека» начался показ нового сезона сериала «Эйфория», молодежного хита, переосмысляющего проблемы «зумеров» на примере архетипических образов подростков из кино и телевидения. Киноафиша объясняет, почему второй сезон определенно заслуживает вашего внимания.
Как за каменной стеной: 5 настоящих мужчин из мира киноВ этом году мы решили обойтись без экскурсов в историю Дня защитника Отечества и его военные истоки и составили список наших киногероев 2020 года, чьи стойкость, выносливость и эмпатия дают нам повод говорить о них как о настоящих мужчинах.