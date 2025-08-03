Меню
Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать
Сам Гарфилд покинул проект буквально за несколько дней до начала съемок.
Написать
3 августа 2025 10:52
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Картина выиграла два «Оскара», в том числе и за такую же культовую песню.
Написать
25 июля 2025 19:05
ДиКаприо назвал этот депрессивный сериал HBO «потрясающим», но смотреть его с семьей себе дороже
Скоро состоится выход третьего сезона.
1 комментарий
17 мая 2025 14:15
Если вы любите военные драмы, посмотрите этот новый сериал со звездой «Эйфории» — у него уже 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Шоу станет отличной находкой для тех, кто когда-то фанател от «Братьев по оружию».
Написать
2 мая 2025 17:09
Не удалось повторить успех: топ худших сериалов от студии, создавшей «Игру престолов»
За свою многолетнюю историю HBO смогла создать целый список бессмертных хитов — но на счету студии есть немало и провалившихся проектов в том числе.
1 комментарий
28 апреля 2025 15:13
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
