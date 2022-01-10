«Эйфория»: Рецензия Киноафиши

История Ру ворвалась на экраны в 2019 году и моментально стала ключевым подростковым проектом эпохи. Вероятно, каждое десятилетие было отмечено своим собственным сериалом о потерянных и жаждущих отыскать себя школьниках. Когда-то это почетное место занимали провокационные «Молокососы», и в это же время транслировался музыкальный сериал «Хор» от Райана Мерфи. А чуть позже появилось норвежское шоу «Стыд», положившее начало многочисленным ремейкам. Годы идут, поколения сменяют друг друга, и зритель не перестает нуждаться в новой порции вечеринок, длинных школьных коридоров и разбитых сердец. В этом смысле «Эйфория» – это необходимый отпечаток времени, где, быть может, молодые люди и решают те же проблемы, что и раньше, но они сами, очевидно, уже совершенно другие представители своего возраста.

В попытках пересказать сюжет сложно не испортить зрительское впечатление или ненароком не проспойлерить важные детали. Герои встречаются вместе в Новый год. Под громкую музыку, звон бокалов и отсчитывание боя курантов происходит ряд событий для Ру, Джулз, Мэдди, Кэйси, Нейта, Лекси и других школьников. Это возобновление отношений, начало новых интриг, рождение любовных треугольников, а также первые в этом году предательства и ложь.

Эйфория

Второй сезон сериала Сэма Левинсона должен был выйти еще в 2020 году, но пандемия внесла свои коррективы в планы режиссера. Впрочем, создатели шоу не оставили фанатов тосковать в ожидании продолжения и преподнесли сразу два специальных эпизода, сосредоточенных на Ру и Джулз. Первое, что приходит в голову при просмотре нового сезона, это то, какими важными элементами были эти две поистине терапевтические серий. Спецвыпуски образовали некий невидимый мост, который соединяет момент прощания двух влюбленных и миг их воссоединения. Истории двух девушек, рассказанные отдельно, помогают аудитории лучше понять, через что им пришлось пройти, а их внутренние демоны раскрываются без лишних для этого слов.

Вспомним, что в спецэпизоде, где Ру разговаривает со своим куратором Али, девушка не видит надежды на исцеление. Али же пытается убедить героиню, что ее поступки не означают, что она плохой человек. Эти размышления оказываются основополагающими в новом сезоне. Ру все еще терзает чувство вины, и в ходе очередного срыва у нее вырываются слова о том, что она знает, какой плохой она является. Попытки разобраться с собой захватывают не только наркозависимую девушку. Эти же мысли терзают Кэйси, на чьих внутренних метаниях сценаристы останавливают особое внимание. Героиню Сидни Суини ожидает путь, полный обмана и самобичевания. И пока она каждую ночь пытается справиться с грузом вины и желанием быть счастливой, на соседней кровати ее сестра Лекси наконец получает заслуженное экранное время. Режиссер делает акцент на том, что девушка совершенно не чувствует себя причастной ко всему, что происходит вокруг. Она здесь — квинтэссенция одиночества, наблюдающая за близкими словно через киноэкраны.

Эйфория

Если первый сезон был исключительно про школьников и их трудности, то здесь, вопреки духу киноповествования, слово дается и некоторым представителям старшего поколения. Левинсон перемещает нас из настоящего в прошлое, чтобы объяснить действия героев, которых теперь точно никак нельзя обвинить в двухмерности. В каком-то смысле в этот момент сериал окончательно перестает соответствовать своему ярлыку «шоу о молодежи». Краски сгущаются, все вокруг становится мрачнее, а большинство сцен происходят не за школьными дверями, а ночью в укромных комнатах, в заброшенных зданиях и под неоновыми вывесками круглосуточных магазинов. Эти места напоминают потаенные страхи и тайны героев, эмоционально отдаленных друг от друга на слишком большое расстояние. Но, несмотря на обилие самого разного рода напряжения, главной темой, как и прежде, остается зависимость Ру. Зависимость, как сгусток темной энергии, ложится на жизнь девушки и на сам сериал, показывая, каким страшным может быть мир. И пока Зендея отыгрывает свою роль едва ли не на «Оскар», Левинсон снова и снова вырисовывает проблески света, напоминая, что неприятности не вечны.

Второй сезон уже можно посмотреть на онлайн-сервисе Amediateka.