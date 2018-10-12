Во 2 сезоне 2 серии сериала «Династия» эгоистические мотивы Блейка преграждают путь к завершению сделки по продаже семейной корпорации. Между тем Андерс Кирби вступает в союз с Колби, рассчитывая отомстить Фэллон.
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