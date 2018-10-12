Во 2 сезоне 9 серии сериала «Династия» обстоятельства вынуждают Кэррингтонов провести сочельник с ФБР. Им удается помочь агентам выйти на Клудию, забравшуюся на крышу вместе с ребенком. Чем завершится этот безумный вечер?
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