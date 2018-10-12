Во 2 сезоне 16 серии сериала «Династия» сенсационная статья уничтожает репутацию Фэллон. Чтобы оправдать себя, она пишет мемуары. Алексис готовится к операции по восстановлению лица, в то время как Кристал решает важный вопрос.
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