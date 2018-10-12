Во 2 сезоне 5 серии сериала «Династия» шантаж вынуждает Майкла просить о помощи Джеффа. Алексис предпринимает попытку избавиться от Кристал, но лишь усугубляет ситуацию. Между тем Фэллон подозревает возлюбленного в неверности.
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