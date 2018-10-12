Во 2 сезоне 3 серии сериала «Династия» новая Кристал не желает становиться заменой покойной супруги Блейка. Кирби посещает психотерапевта, назначенного судом, но работающего на стороне Алексис. Фэллон сталкивается с властной матерью Лиама.
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