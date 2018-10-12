Во 2 сезоне 12 серии сериала «Династия» отказ Лиама подрывает авторитет Фэллон. Она отчаянно пытается доказать окружающим, что по-прежнему держит ситуацию под контролем. Блейк узнает, что отцом будущего ребенка Кристал может быть не он.
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