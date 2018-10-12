Во 2 сезоне 19 серии сериала «Династия» публикация фотографии заставляет Фэллон сделать публичное заявление. Приезд матери Лиама может поставить выпуск книги под вопрос. Блейк и Кристал ведут опасную игру, рассчитывая заключить выгодную сделку.
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