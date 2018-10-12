Во 2 сезоне 22 серии сериала «Династия» преданность Кэррингтонов подвергается серьезной проверке, а секреты прошлого могут вырваться наружу в любую минуту. Джефф и Доминика идут на опасную авантюру, тогда как Фэллон выясняет истинные мотивы Блейка.
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