Во 2 сезоне 13 серии сериала «Династия» манипуляции Алексис не отражаются на решении Блейка. Он сообщает, что готов стать отцом для будущего ребенка вне зависимости от результата теста. Фэллон выступает против Майкла, но терпит неудачу.
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