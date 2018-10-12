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Киноафиша Сериалы Династия Сезоны Сезон 2 Серия 13

Династия 2017 13 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Династия»
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Сезон 2 / Серия 1 12 октября 2018
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О чем cерия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Династия» манипуляции Алексис не отражаются на решении Блейка. Он сообщает, что готов стать отцом для будущего ребенка вне зависимости от результата теста. Фэллон выступает против Майкла, но терпит неудачу.

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