Во 2 сезоне 14 серии сериала «Династия» печальный инцидент с Кристал шокирует весь дом. Женщина выжила, но потеряла ребенка. Блейк решает лично расправиться с тем, кто организовал покушение. Фэллон и Сэм тайно вылетают в столицу Франции.
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