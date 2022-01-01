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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Актеры и роли

Актеры сериала «Аббатство Даунтон»

Актеры сериала «Аббатство Даунтон» Вся информация о сериале
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
Henry Talbot Мэгги Смит
Мэгги Смит Maggie Smith
Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн Elizabeth McGovern
Cora Crawley, Countess of Grantham Дэн Стивенс
Дэн Стивенс Dan Stevens
Matthew Crawley Мишель Докери
Мишель Докери Michelle Dockery
Lady Mary Crawley Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт Joanne Froggatt
Anna Smith Джим Картер
Джим Картер Jim Carter
Charles Carson Хью Бонневилль
Хью Бонневилль Hugh Bonneville
Robert Crawley, Earl of Grantham Лили Джеймс
Лили Джеймс Lily James
Lady Rose MacClare Софи МакШера
Софи МакШера Sophie McShera
Daisy Robinson Аллен Лич
Аллен Лич Allen Leech
Tom Branson Джулиан Овенден
Джулиан Овенден Julian Ovenden
Charles Blake Пенелопа Уилтон
Пенелопа Уилтон Penelope Wilton
Isobel Crawley Ракель Кэссиди
Ракель Кэссиди Raquel Cassidy
Phyllis Baxter Филлис Логан
Филлис Логан Phyllis Logan
Elsie Hughes Брендан Койл
Брендан Койл Brendan Coyle
John Bates Шиван Финнеран
Шиван Финнеран Siobhan Finneran
Sarah O'Brien Лора Кармайкл
Лора Кармайкл Laura Carmichael
Lady Edith Crawley Том Каллен
Том Каллен Tom Cullen
Anthony Foyle, Lord Gillingham Джессика Браун-Финдли
Джессика Браун-Финдли Jessica Brown-Findlay
Lady Sybil Crawley Роуз Лесли
Роуз Лесли Rose Leslie
Gwen Dawson Эми Натталл
Эми Натталл Amy Nuttall
Ethel Parks Кевин Дойл
Кевин Дойл Kevin Doyle
Joseph Molesley Кара Теоболд
Кара Теоболд Cara Theobold
Ivy Stuart
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