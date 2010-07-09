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Аббатство Даунтон
Сезоны
Аббатство Даунтон (2010 - 2015), список сезонов
Downton Abbey
16+
Год выпуска
2010
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ITV
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Список сезонов сериала «Аббатство Даунтон»
Сезон 1
2010,
7 эпизодов
Сезон 2
2011,
8 эпизодов
Сезон 3
2012,
8 эпизодов
Сезон 4
2013,
8 эпизодов
Сезон 5
2014,
8 эпизодов
Сезон 6
2015,
8 эпизодов
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