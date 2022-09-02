Меню
Новости о сериале «Аббатство Даунтон»

Новости о сериале «Аббатство Даунтон» Вся информация о сериале
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки На этой неделе нас ждет выход самого долгожданного сериала осени, триллер со Стивом Кареллом, анимация про оцифровку сознания и кое-что еще. Подробнее рассказываем в нашем материале.
2 сентября 2022 12:00
Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2»
Мэгги Смит получает в наследство виллу на юге Франции в новом трейлере «Аббатства Даунтон 2» Премьера ленты запланирована на 5 мая.
16 февраля 2022 10:28
Продюсер «Позолоченного века» ответил, принадлежит ли сериал к той же вселенной, что и «Аббатство Даунтон»
Продюсер «Позолоченного века» ответил, принадлежит ли сериал к той же вселенной, что и «Аббатство Даунтон» Создателем тематически схожих сериалов выступает Джулиан Феллоуз.
25 января 2022 14:44
Премьеру сиквела «Аббатства Даунтон» перенесли на весну 2022
Премьеру сиквела «Аббатства Даунтон» перенесли на весну 2022 Продолжение планировали выпустить в декабре. 
5 июля 2021 16:00
7 гениальных британских сериалов на все времена
7 гениальных британских сериалов на все времена Словосочетание «британский сериал» практически стало нарицательным, потому что сразу же можно ожидать качественную историю, отличную актерскую игру и тонкую режиссуру. Сценарии и идеи британских шоу покупают их американские и европейские коллеги, например, как это было с проектами «Бесстыжие», «Убийство на пляже» и всеми любимым «Шерлоком». Кстати, о последнем мы решили не писать, так как будем утверждать очевидное, а вот вспомнить о том, что когда-то «Доктор Кто» был гениальным сериалом, все-таки надо. 
3 июня 2021 17:19
