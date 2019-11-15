В 1 сезоне 6 серии сериала «Куколка» девочки обеспокоены землетрясением, которое прогнозируют в Лос-Анджелесе, а Джулс боится увидеть своего бывшего с новой пассией. Стелла сопротивляется вечному контролю Мэдисон.
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