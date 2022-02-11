Во 2 сезоне сериала «Куколка» главная героиня Джулс планирует широко отмечать свой юбилей. Тридцатилетний рубеж пугает красавицу, которая по-прежнему ощущает себя юной девушкой, но и добавляет ей бесценного жизненного опыта. После расставания с парнем от депрессии и дурных мыслей ее спасает только верная дружба. Джулс восстанавливает утраченные контакты с тремя лучшими подругами. Также в этом сезоне появится новая героиня – лесбиянка Лив. Она держит собственный бар, в котором четыре девушки часто проводят время. Постепенно у женщины завязываются романтические отношения с одной из подруг Джулс, Стеллой.