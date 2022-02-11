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Куколка 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Куколка
Киноафиша Сериалы Куколка Сезоны Сезон 2
Dollface 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Куколка»

Во 2 сезоне сериала «Куколка» главная героиня Джулс планирует широко отмечать свой юбилей. Тридцатилетний рубеж пугает красавицу, которая по-прежнему ощущает себя юной девушкой, но и добавляет ей бесценного жизненного опыта. После расставания с парнем от депрессии и дурных мыслей ее спасает только верная дружба. Джулс восстанавливает утраченные контакты с тремя лучшими подругами. Также в этом сезоне появится новая героиня – лесбиянка Лив. Она держит собственный бар, в котором четыре девушки часто проводят время. Постепенно у женщины завязываются романтические отношения с одной из подруг Джулс, Стеллой.

Актеры 2 сезона

Кэт Деннингс
Кэт Деннингс
Бренда Сонг
Бренда Сонг
Шэй Митчелл
Шэй Митчелл
Эстер Повицки
Эстер Повицки
Малин Акерман
Малин Акерман
Дженнифер Грей
Дженнифер Грей
Все актеры 2 сезона

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий сериала Куколка

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Турагент Travel Agent
Сезон 2 Серия 1
11 февраля 2022
Женская правая рука Right-Hand Woman
Сезон 2 Серия 2
11 февраля 2022
Начальница Boss Lady
Сезон 2 Серия 3
11 февраля 2022
Сильный игрок Power Player
Сезон 2 Серия 4
11 февраля 2022
Мисс Созависимость Miss Codependent
Сезон 2 Серия 5
11 февраля 2022
Космический курсант Space Cadet
Сезон 2 Серия 6
11 февраля 2022
Танцующая королева Dancing Queen
Сезон 2 Серия 7
11 февраля 2022
Любимая дочь Favorite Daughter
Сезон 2 Серия 8
11 февраля 2022
Очаровательная принцесса Princess Charming
Сезон 2 Серия 9
11 февраля 2022
Именинница Birthday Girl
Сезон 2 Серия 10
11 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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