Куколка
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
Написать
25 января 2023 12:00
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий
Как изменились Маколей Калкин, Томас Сангстер и другие актеры из любимых комедий, которые мы пересматриваем каждый Новый год.
Написать
4 декабря 2022 18:00
Кэт Деннингс и ее подруги выбирают игрушки для взрослых в трейлере второго сезона «Куколки»
Во втором сезоне ожидается странный и сюрреалистичный юмор, полюбившийся поклонникам сериала.
Написать
12 января 2022 16:53
На первом кадре из второго сезона «Куколки» показали Кэт Деннингс и новую героиню в исполнении Лилли Сингх
Звезда YouTube сыграет владелицу бара и любовный интерес одной из героинь.
Написать
8 декабря 2021 16:47
